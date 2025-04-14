Импульс к росту индекса Мосбиржи, скорее всего, ослабнет в понедельник утром - ПСБ

Импульс к росту индекса Мосбиржи, скорее всего, ослабнет в первой половине торговой сессии понедельника ввиду более сдержанной динамики рынка нефти, снятия избыточной перепроданности и в целом отыгранной внутренней новостной повестки, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Индекс Мосбиржи может в понедельник перейти к проторговке середины нашего текущего целевого диапазона в 2800-2900 пунктов, а развитие повышательного движения во второй половине дня определит, по нашему мнению, конъюнктура мировых рынков, в первую очередь на рынке США и нефти, - пишет эксперт. - В целом мы продолжаем смотреть на рынок позитивно - закрепление выше 200-дневной средней и развитие движение индекса в направлении 3000-3100 пунктов при сохранении позитивного новостного фона представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе".

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