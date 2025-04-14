Индексы Мосбиржи и РТС, вероятно, продолжат рост на текущей неделе - "Цифра брокер"

Индексы Мосбиржи и РТС, вероятно, продолжат рост на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержку российским фондовым индексам окажет дальнейшая нормализация на рынке ОФЗ, говорится в материале экспертов.

Кроме того, полагают они, в пользу их восстановления выступает технический фактор - рыночное позиционирование. Если в начале прошлой недели позиционирование на рынке фьючерсов было сильно смещено в направлении длинных позиций по индексу Мосбиржи (количество длинных позиций в 2,55 раза превышало количество коротких, то к концу недели это соотношение упало до 1,55).

"Падение индексов в середине прошлой недели спровоцировало вытеснение спекулятивных позиций на фоне принудительного закрытия брокерами маржинальных позиций, что сокращает потенциальное давление продавцов в начале текущей недели. При прочих равных индекс Мосбиржи может показать восстановление в направлении 2940 пунктов, где проходит сопротивление в виде линии 200-дневного скользящего среднего", - указывают аналитики инвесткомпании.

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