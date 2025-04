Brent торгуется у $64,64/барр.

Уолл-стрит выросла в пятницу, завершив на позитиве волатильную неделю. Азиатские рынки акций растут в понедельник на новостях о приостановке действия пошлин на электронику. Нефть слабо дешевеет в начале торговой недели.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и продемонстрировали существенный рост по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 1,56% и составил 40212,71 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подскочившие более чем на 4%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 1,81% - до 5363,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,06% и составил 16724,46 пункта.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос почти на 5%, Standard & Poor''s 500 - на 5,7%, Nasdaq Composite - на 7,3%. Для S&P 500 и Dow Jones неделя стала лучшей с ноября 2023 года, для Nasdaq - с ноября 2022 года, однако рынок не смог восстановиться до уровней на закрытие торгов 2 апреля - за день до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин.

Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.

В пятницу поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.

Также в пятницу Мичиганский университет сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с июня 2022 года.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до минимальных с июня 2022 года 56,5 пункта с 63,8 пункта в марте. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до минимальных с мая 1980 года 47,2 пункта с 52,6 пункта в прошлом месяце.

Особенный негатив рынка вызвали данные о том, что инфляционные ожидания населения на ближайший год в апреле повысились до максимальных с ноября 1981 года 6,7% после 5% в марте. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных с июня 1991 года 4,4% с 4,1%.

Между тем ряд ведущих банков Уолл-стрит обнародовали отчетность за первый квартал, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 4%. Крупнейший по объему активов банк Уолл-стрит увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в первом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Также JPMorgan улучшил годовой прогноз для чистого процентного дохода.

Morgan Stanley (SPB: MS) также нарастил чистую прибыль и выручку существенно сильнее ожиданий аналитиков за счет хороших показателей трейдингового бизнеса, и цена бумаг банка повысилась на 1,4%.

Тем временем лидер в сегменте ипотечного кредитования Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) в январе-марте зафиксировал умеренный подъем чистой прибыли и слабое сокращение выручки, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий. Капитализация банка уменьшилась на 1%.

В пятницу квартальные отчетности также опубликовали Bank of New York Mellon (SPB: BK), крупнейший в мире банк-кастодиан, и мировой лидер по объему активов под управлением BlackRock (SPB: BLK). Акции Bank of New York Mellon подорожали на 1,4%, BlackRock - на 2,3%.

Несмотря на сильную отчетность, глава JPMorgan Джейми Даймон выразил обеспокоенность повышенной турбулентностью на рынке, вызванной "геополитической и связанной с торговлей напряженностью", а CEO BlackRock Ларри Финк сообщил, что главной темой в разговорах с его клиентами являются "неопределенность и тревога насчет будущего рынков и экономики".

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) слабо изменилась на новости о прекращении приема заказов на седаны Model S и внедорожники Model X в Китае. Обе модели импортируются из США.

Акции General Motors (SPB: GM) подешевели на 0,2% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального" уровня с "покупать", а также понизили прогнозную цену до $51 с $64.

Цена бумаг американской сети магазинов-дискаунтеров Five Below Inc. (SPB: FIVE) снизилась на 2,1% на сообщениях СМИ о том, что компания решила приостановить отгрузку поставок из Китая на фоне введения заградительных пошлин на китайский импорт в США.

Между тем капитализация золотодобывающей компании Newmont (SPB: NEM) подскочила почти на 8% на фоне подъема цен на золото до новых исторических рекордов и стала одним из лидеров роста в индексе S&P 500.

Азиатские рынки акций повышаются в понедельник на новостях о приостановке Вашингтоном действия пошлин на импорт электроники в США.

В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы.

Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября прошлого года.

Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

Экспорт в США в марте вырос на 4,5%, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 1,4%. Профицит Китая в торговле с США составил $27,58 млрд.

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился до 3,64 трлн юаней ($499,2 млрд) по сравнению с 1,01 трлн юаней в феврале, говорится в отчете Народного банка Китая.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя до 3 трлн юаней.

Фондовый индекс Shanghai Composite к 8:44 мск прибавил 0,63%, гонконгский Hang Seng - 1,92%.

В числе лидеров роста в Гонконге бумаги Hong Kong Exchanges & Clearing (+6,1%), Xinyi Solar Holdings (+5,4%), CSPC Pharmaceutical Group (+5,3%), Baidu (+4,7%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+4,6%).

В снижении лидируют Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-3,5%), China Resources Beer (-3%), Haidilao International Holding (-2,1%), China Resources Land (-1,9%), New Oriental Education & Technology (-1,5%).

Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 1,63%.

Растут котировки акций технологических компаний, в том числе Alps Alpine Co. (+6,5%), Taiyo Yuden Co. (+6,4%), Advantest (+5,4%), TDK Corp. (+5,3%), Sharp Corp. (+5,2%), SCREEN Holdings Co. (+4,4%), Disco Corp (+4,3%), SoftBank Group (+2,9%), Tokyo Electron (+2,5%). Бумаги производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. дорожают на 3,5%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,89%.

Рыночная стоимость производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышается на 1,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1%

Капитализация сталелитейной Posco сокращается на 0,2%, чипмейкера SK Hynix - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся 1,28%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 2,4% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть слабо снижаются утром в понедельник, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск опускается на $0,12 (0,19%), до $64,64 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,43 (2,26%), до $64,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 (0,31%), до $61,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 (2,38%), до $61,5 за баррель.

Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.

Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

"Несмотря на то, что вступление в силу некоторых тарифов, за исключением Китая, было отложено на 90 дней, ущерб рынку уже был нанесен, и стабилизация котировок проходит с трудом", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.

"Мне кажется, потенциал для роста котировок ограничен, - написала основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Сможет ли нефть продолжить пятничное ралли или снова застынет на месте, вот в чем вопрос. Все целиком зависит от риторики Трампа по вопросу пошлин".