Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти благодаря позитивным внешним и внутренним факторам

Москва. 14 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, так и обнадеживающим сообщениям на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. "На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Зарубин выложил фрагмент интервью в своем телеграм-канале. Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия". "Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.

"Очень много вопросов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств. Плюс к этому мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей", - сказал Песков. Он назвал эти визиты хорошим и надежным каналом доведения позиций друг до друга. "Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе на переговорах. Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил Песков.

Диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения. Что происходит между нами и администрацией Трампа, по сути, довольно банально: страны говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий, просто говорят друг с другом", - сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в субботу. Он отметил, что потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть.

По словам российского министра, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа. "Я повторю то, что сказал в ходе той встречи: единственный способ решить проблему и добиться долгосрочного мира, в любом конфликте, в том числе на Украине - устранить первопричины. Президент Трамп первый и пока единственный из западных лидеров, кто неоднократно и уверенно несколько раз заявил, что вовлечение Украины в НАТО было ошибкой. Это одна из первопричин", - сказал Лавров.

"Американцы также упоминали еще одну вещь, которая связана с первопричинами, а именно территориальный вопрос. Они публично, в том числе (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, признали, что территориальные вопросы надо будет решить в рамках долгосрочного урегулирования", - добавил глава МИД РФ.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и продемонстрировали существенный рост по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы. Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.

В пятницу поддержку фондовому рынку США оказали также заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.

Азиатские рынки акций повышаются в понедельник на новостях о приостановке Вашингтоном действия пошлин на импорт электроники в США. Фондовый индекс Shanghai Composite к 8:44 мск прибавил 0,63%, гонконгский Hang Seng - 1,92%. Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 1,63%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,89%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,28%.

В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Цены на нефть продолжают повышаться утром в понедельник после заметного роста в конце прошлой недели, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 0,26%, до $64,93 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 2,26%, до $64,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,29%, до $61,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,38%, до $61,5 за баррель.

Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней. Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,355 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,884 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 апреля вырос на 0,1% и составил 109,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1029,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,94%), "Новотранс-001Р-03" (+1,11%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,09%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,84%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,67%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Новотранс" завершила размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен более чем вдвое - с "не менее 5 млрд рублей" до 10,5 млрд рублей. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34-го и 38-го купонных периодов, 34% - в дату окончания 42-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 2,6 года.

АО "Эталон-финанс" завершило размещение 2-летних облигаций серии 002P-03 объемом 6,75 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен в 4,5 раза - с "не менее 1,5 млрд рублей" до 6,75 млрд рублей.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 425 базисных пунктов.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля за час без премаркетинга. Ставка 1-6-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 26% годовых, объявлена оферта через полгода.

АО "Атомэнергопром" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-05 в размере 40 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 17,3% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,46% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на заем прошел 11 апреля. Техразмещение запланировано на 17 апреля.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 17 апреля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001P-16R с фиксированным купоном объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности выпуска - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке два года плюс 325 базисных пунктов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Техразмещение выпуска запланировано на 22 апреля.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило ставки 9-12-го купонов 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2023 года по ставке квартального купона 13,05% годовых.

ООО "Татнефтехим" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001-P-02 на уровне 26,5% годовых. Компания разместила облигации со сроком обращения 2,5 года объемом 300 млн рублей в мае 2024 года по ставке двухмесячных купонов 18,5% годовых до оферты с исполнением 23 апреля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 14 по 18 апреля.

ООО "CЕЛЛ-Сервис" установило ставку 17-28-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 27% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск облигаций на 250 млн рублей в декабре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 19,5% годовых до оферты с исполнением 29 апреля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 14 по 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% - в дату окончания 48-го купона. Кроме того, предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купона.

ОАО "РЖД" приобрело по оферте 10 млн облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, выкупив, таким образом, выпуск в полном объеме. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставку 19-20-го полугодовых купонов перед офертой компания установила на уровне 19% годовых.

АО "Роснано" в полном объеме перевело денежные средства по выплате купонного дохода облигаций 8-й серии в течение срока технического дефолта, следует из материалов Национального расчетного депозитария (НРД). "Дата поступления в НРД денежных средств - 10 апреля, дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам - 11 апреля", - уточняет депозитарий. Размер выплаты на одну облигацию составил 90,4 рубля. "Роснано" должно было 31 марта выплатить 12-й купон девятилетних облигаций, однако не исполнило обязательства в срок, объяснив задержку "разработкой технического механизма выплаты купонного дохода". Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Купоны по займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ, ставка 12-го купона - 18,13% годовых. В сентябре 2024 года "Роснано" выкупило по оферте 17% данного выпуска (2 млн 279,037 тыс. штук) по цене 83,35% от номинала. По займу выдана госгарантия Минфина на сумму 13,4 млрд рублей, которая распространяется только на номинальную стоимость бумаг, не покрывая купонные платежи.