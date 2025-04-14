"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 78-82 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 78-82 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал операционные показатели за март 2025 года. Отмечаем рост пассажиропотока более рентабельного сегмента международных перевозок. Видим возможности для роста пассажиропотока в мае и июне из-за большего числа выходных дней по сравнению с 2024 годом", - указывают эксперты.

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