Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти;

- новые кредиты Китая в марте;

- квартальные результаты Goldman Sachs Group;

- акционеры ПАО "Полюс" обсудят итоговые дивиденды за 2024 год;

- совет директоров "АЛРОСа" обсудит дивиденды за 2024 год.

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