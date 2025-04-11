Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции на новостях о паузе в торговой войне США

Рынок акций РФ на уходящей неделе скорректировался вверх вместе с мировыми площадками после обвала неделей ранее, отскоку рынков способствовало решение президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран, а также вернувшиеся надежды на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи на неделе локально проваливался до 2600 пунктов (минимум с 20 декабря), после чего отскочил к 2830 пунктам.

В период с 7 по 11 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,7% и составил 2829,92 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1061,24 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 3,5%, до $63,77 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,27 рубля, до 84,0 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения вслед за мировыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent падал ниже $64 за баррель) после введения США неделей ранее импортных пошлин в отношении 185 иностранных торговых партнеров. Индекс МосБиржи на утренней сессии падал ниже 2620 пунктов (минимум с 25 декабря), после чего отыграл большую часть потерь за счет ослабления рубля и закрытия коротких позиций игроками, отскочив в район 2730 пунктов; лидировали в снижении акции "Мечела" (-15,1%), "Эн+ груп" (-7,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,1%). Официальный курс доллара США от ЦБ РФ вырос до 86,1891 руб. (+1,91 рубля).

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что целью его переговоров в Вашингтоне было восстановление российско-американских отношений в целом, и прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах. Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Власти Китая объявили, что введут дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Нефть подешевела на фоне новых импортных пошлин США, решений ОПЕК+ по наращиванию добычи и планов саудовской госкомпании Saudi Aramco снизить в мае цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель (максимально с октября 2022 года).

Во вторник рынок акций РФ слабо скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин; сдерживающим фактором выступила слабость нефти (фьючерс на Brent консолидировался у $64 за баррель после локального роста). Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 2745 пунктов, тем самым прервав рекордную, 14-дневную серию безостановочного снижения (с 19 марта); лидировали в росте акции Совкомбанка (+5,8%), ПАО "Полюс" (+5,1%) и "ФосАгро" (+4,1%). Курс доллара США от ЦБ РФ снизился до 85,4641 руб. (-72,5 копейки).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что России нет в списке стран, в отношении которых Вашингтон ввел новые пошлины, поскольку между странами почти нет торговых операций. Также Трамп заявил, что Вашингтон двигается к цели на переговорах с представителями России и Украины.

Народный банк Китая подтвердил планы понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, что оказало поддержку рынкам.

Президент США Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы (в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%). В ответ китайский Минторг заявил, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent падал ниже $59 за баррель) из-за торговых войн, инициированных США, что подогрело опасения мировой рецессии. Индекс МосБиржи завершил день падением до 2650 пунктов (-3,5%) во главе с бумагами "Эн+ груп" (-15%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-10,6%) и АФК "Система" (-9,1%). Днем индекс МосБиржи падал ниже 2600 пунктов - минимума с 20 декабря прошлого года, когда на рынке стартовало предновогоднее ралли после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% из-за высокой инфляции) и умеренно "ястребиного" сигнала регулятора. Курс доллара США от ЦБ РФ подрос до 86,09 руб. (+62,82 копейки).

Сбербанк (-2,5%) в I квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,1% (до 404,5 млрд руб.), в марте чистая прибыль банка выросла на 6,8% (до 137,2 млрд руб.). Холдинг "Селигдар" (-2%) по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30% (до 27,7 млрд рублей), но при этом компания увеличила чистый убыток, приходящийся на акционеров, на 6% (до 11,5 млрд рублей). Поддержку акциям "МТС" (-0,8%) оказали заявления генерального директора о том, что телеком планирует выплатить не менее 35 руб. на акцию в виде дивидендов по итогам 2024 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня.

Белый дом подтвердил решимость президента США Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти Китая в среду приняли решение поднять пошлины на продукцию США с 34% до 84%, сообщила в среду газета The Global Times.

На этом фоне цена нефти Brent опускалась ниже отметки $59 за баррель впервые с февраля 2021 года, после чего вечером произошел отскок выше $60. С начала года падение цен на нефть составило порядка 20%. Трейдеры продолжили выходить из рискованных активов, опасаясь, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к усилению инфляции и ослаблению глобального экономического роста, а соответственно, и спроса на нефть.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками на заявлениях президента США Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры; отскок сдержала просевшая после роста нефть (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель после локального взлета к $66).

Индекс МосБиржи завершил торги выше 2760 пунктов на фоне укрепления рубля, хотя утром индикатор протестировал рубеж 2800 пунктов; лидерами роста выступили акции "Эн+ груп" (+12,1%), "Мечела" (+10,3%), АФК "Система" (+7,9%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 85,02 руб. (-1,08 рубля).

Совет директоров "Татнефти" (+6,3%) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 22 мая утвердить дивиденды за 2024 год в размере 98,7 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 55,59 руб. на акцию. Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 43,11 руб. на акцию (закрытие реестра под выплаты - 15 июня). Это выше консенсус-прогноза опрошенных (после публикации отчетности) "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 33,48 руб./а.

Трамп сообщил о решении поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%. Также Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

Объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин, полагают аналитики Всемирной торговой организации (ВТО). На Штаты и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли, отмечается в сообщении. Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами. Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%, полагают в ВТО.

Тем временем вышедшие в среду вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта; с начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%. Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост на фоне надежд на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта, а также смешанных сигналов с мировых рынков капитала после решения Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран. Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов, среди лидеров оказались бумаги ВТБ (+5,3%), "НЛМК" (+4,8%), "Татнефти" (+4,7%), "Газпрома" (+3,6%).

Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной", сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

В пятницу издание Axios сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

В Кремле подтвердили, что Уиткофф прилетел в Россию, в пятницу началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составили 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В администрации президента США пояснили, что в среду Трамп повысил ответные пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США. "Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Минфина.

На этом фоне коррекционный рост нефти замедлился, цены Brent локально проваливались ниже $63 за баррель, но к вечеру отскочили к $63,8 за баррель. Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста и спросу на нефть (две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями).

В период с 7 по 11 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги "Татнефти" (+10% и +9% "префы"), ПАО "Полюс" (+9%), ПАО "Южуралзолото" (+8%); хуже рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-17%), "Эн+ груп" (-12%), ПАО "Группа Русагро" (-9%).

Рынок акций РФ во второй декаде апреля продолжить реагировать на поступающие геополитические новости, а также динамику внешних площадок в условиях торгового противостояния США и Китая. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-3000 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".