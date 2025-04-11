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11 апреля 2025 года 19:20

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем на ожиданиях нормализации российско-американских отношений

Москва. 11 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль заметно подрос на усилении надежд на нормализацию российско-американских отношений и начало отмены антироссийских санкций, а также продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,26 руб., что на 26,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,0119 рубля, до 84,004 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6127 рубля, до 96,2163 руб./EUR1.

"Несмотря на существенное снижение цены на нефть, рубль в течение недели продолжил торговаться в уже привычном диапазоне 11,4-11,6 руб. за юань, став одной из самых устойчивых валют. Поддержку ему, по всей видимости, оказал недостаточно высокий спекулятивный спрос на валюту, а также возросшие с понедельника чистые продажи валюты ЦБ (10,5 млрд руб./день). При этом отметим, что объем чистых продаж валюты экспортерами, согласно данным ЦБ РФ, в марте снизился до $10,2 млрд с $12,4 млрд феврале. Мы по-прежнему считаем, что ослабление фундаментальных факторов на горизонте недель должно способствовать развороту курса национальной валюты в сторону снижения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который в пятницу прилетел в Россию. "Будет такая встреча", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Пескова, в Кремле уверены, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передаст российской стороне послание от президента США Дональда Трампа.

"Будет разговор продолжаться по различным аспектам украинского урегулирования", - рассказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Однако, добавил Песков, встречу Путина с Уиткоффом нельзя назвать судьбоносной, ожидать каких-то прорывов не стоит. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что продолжается работа по доведению позиций друг друга. "Это скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений", - сказал Песков.

Российской стороне нужно начать предпринимать активные действия для урегулирования украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

"России нужно начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи человек за неделю, в этой ужасной и бессмысленной войне", - написал Трамп в соцсети Truth Social в пятницу.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2025 года составило $19,8 млрд, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $23,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает ЦБ РФ в комментарии, снижение профицита произошло за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов.

Профицит торгового баланса РФ в первом квартале 2025 года уменьшился на 6,6% - до $32,5 млрд по сравнению с $34,8 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в марте увеличился на 41,0%, до $14,8 млрд, относительно уточненного показателя февраля ($10,5 млрд). Показатель марта текущего года по сравнению мартом 2024 года ($18,7 млрд) меньше на 20,9%.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, но завершают снижением вторую неделю подряд на опасениях последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,85%, до $63,86 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,9%, до $60,6 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели более чем на 2%.

Пекин увеличил пошлины для США до 125% с 84% в качестве ответной меры на объявленные ранее Вашингтоном шаги. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля, сообщило министерство финансов КНР. Ранее на этой неделе пошлины для Китая были увеличены до 145%.

Минфин КНР при этом дал понять, что дальнейшего подъема тарифов со стороны Китая не будет. Рыночного спроса на американские товары при таких пошлинах нет, и Пекин "не будет обращать внимание" на новое повышение тарифов Вашингтоном, если оно будет происходить, заявили в китайском Минфине.

Эскалация торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира может замедлить темпы роста глобального ВВП и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, опасаются инвесторы.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель, а прогноз на 2026 год понижен с $68,47 до $61,48 за баррель. Прогноз спроса на нефть на текущий год был ухудшен почти на 500 тыс. баррелей в сутки.

В то же время министр энергетики Крис Райт заявил в интервью Bloomberg Television, что считает недавнее падение котировок чрезмерным, поскольку американская экономика в конечном счете станет сильнее под руководством президента Дональда Трампа, а добыча нефти увеличится.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 апреля выросла на 3 базисных пункта - до 21,53% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц осталась на прежнем уровне - 21,61% годовых, версия RUONIA на срок три месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 21,62% годовых. Версия на шесть месяцев в пятницу поднялась на 2 базисных пункта и составила 21,83% годовых.

Эб аш

MOEX$#&: GZPR


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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