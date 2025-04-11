"Цифра брокер" понижает прогноз по ставке ЦБ РФ до 16% к концу 2025г

"Цифра брокер" понижает прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ до 16% к концу 2025 года, говорится в стратегии инвесткомпании.

"Для российской экономики главным негативным фактором стали снизившиеся цены на сырьевые товары - нефть и металлы, что может негативно повлиять на рентабельность компаний-экспортеров и привести к падению доходов бюджета, - отмечает директор аналитического департамента Ованес Оганисян. - Банк России в неблагоприятном сценарии последней версии обзора "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики" закладывал возможное ужесточение денежно-кредитных условий и повышение ставки до 22-25%. Хотя решение регулятора в реальности может значительно отличаться от прогноза".

Неблагоприятный сценарий Банка России подразумевает цены на нефть Brent на уровне $55 за баррель, напоминает эксперт. В основе этого сценария предыдущий опыт кризисов - ослабление рубля на фоне падающей цены на нефть и рост цен из-за удорожания импорта. Периоды прошлых кризисов Банк России обычно встречал с низкой ставкой, в этот раз, если ситуация будет развиваться в кризисном сценарии, вопрос о повышении ставки, в качестве ответной меры на скачки валютного курса, будет стоять намного острее, полагает Оганисян.

"Если курс рубля останется в пределах наших прогнозов, то для повышения ставки регулятора не возникнет оснований, наоборот, будут преобладать основания для снижения ставки в целях сохранения экономического роста, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Мы прогнозируем ключевую ставку во II квартале на уровне 19%, ставку могут снизить на заседании в апреле или в июне, и мы ожидаем ее снижения на 2%. Мы пересмотрели наш прогноз по ставке на конец 2025 года в сторону понижения, до 16%".

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