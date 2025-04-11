Вероятно дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи до 3000п на следующей неделе - ПСБ

Вероятно дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи до 3000 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Индекс Мосбиржи восстановился выше 2800 пунктов. Драйвер роста - позитивный фон на международных рынках из-за готовности США отложить импортные пошлины по отношению к торговым партнерам. На следующей неделе ожидаем дальнейшего восстановления индекса Мосбиржи к 3000 пунктам", - пишут эксперты в комментарии.

В пятницу курс доллара оставался вблизи 85 руб./$1, в то время как юань снизился до 11,5 руб./юань. Наиболее сильную динамику показали котировки евро, поднявшись в район 96-97 руб./EUR1. На следующей неделе эксперты банка ожидают, что рубль сохранит устойчивость к доллару США и сможет частично отыграть потери к евро. Курс юаня на фоне сложных отношений США и Китая, скорее всего, сместится в диапазон 11 - 11,5 руб./юань.

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