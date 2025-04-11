"Эйлер АТ" видит драйверы для переоценки акции НоваБев Групп в краткосрочной перспективе

"Эйлер Аналитические Технологии" видит драйверы для переоценки акции "НоваБев Групп" в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Николая Ковалева.

"НоваБев Групп" раскрыла операционные результаты за 1к25, показав рост выручки розничной сети "ВинЛаб" на уровне 20% г/г и сокращение отгрузок алкоголя на 5% г/г. Новые открытия замедлились до 62 магазинов, что согласуется с ожиданиями аналитиков "Эйлер АТ" по итогам 2025 года.

"Мы по-прежнему ожидаем, что по итогам года выручка "НоваБев" вырастет на 16%, до 158 млрд руб., а доля розничного бизнеса превысит 50% от общего результата, - отмечает Ковалев. - Более премиальные бренды также окажут поддержку рентабельности, и наш прогноз предполагает рост EBITDA на 24%, до 23 млрд руб. в текущем году."

Эксперт указывает, что последние четыре месяца акции "НоваБев" отстают на 25% от индекса Мосбиржи и торгуются с мультипликаторами 3x EV/EBITDA и 6х P/E за 2025 г. В 2024 году компания завершила реализацию стратегии на 4 года, достигнув цели по удвоению выручки.

"Результат был получен на фоне меньшего числа открытий магазинов "ВинЛаб", сеть которых выросла до 2 тыс. магазинов (против плана в 2,5 тыс.), - подчеркивает аналитик. - Совет директоров одобрил новую стратегию и IPO "ВинЛаб" в среднесрочной перспективе, а объявление деталей этих корпоративных событий может стать драйвером переоценки акции в краткосрочной перспективе".

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