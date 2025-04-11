Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4,2 руб

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") на уровне 4,2 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.

Потенциал роста составляет 71% с текущих уровней.

По предварительным расчетам "МГКЛ", выручка в 1К25 увеличилась в 4,5 раза в годовом сопоставлении, достигнув 3,34 млрд руб. Поскольку данные о доходах публикуются ежемесячно, аналитики инвестбанка рассчитали, что выручка марта всего 2% уступает февральской.

"В этом году "МГКЛ" получит больше чистых процентных доходов, чем в прошлом, за счет большего портфеля займов, - отмечает Лукина. - Проверить точность допущений в модели мы сможем 28 апреля, когда компания отчитается за 2024 год. Помимо этого, мы рассчитываем на развитие направления ресейла и рост оборота оптового трейдинга драгметаллами, хотя это направление отличается низкой маржинальностью, и исходя из этих вводных на текущий год прогнозируем увеличение выручки до 10,2 млрд руб. Соответственно, по чистой прибыли прогноз мы подкорректировали лишь косметически".

Рентабельность по чистой прибыли в 2025-2026 гг эксперт оценивает в районе 5%. На основе модели дисконтирования дивидендов справедливая стоимость "МГКЛ" на конец 2025 года оценивается в 7,2 млрд руб., что при прогнозируемом долге соответствует справедливой рыночной капитализации в 5,3 млрд руб.

"Мы полагаемся на заявления, сделанные в ходе IPO, - выделять на дивиденды около 50% чистой прибыли по МСФО. В таком случае дивиденды по итогам 2024 года составят 0,175 руб. на акцию, а доходность по текущим котировкам - 7%", - прогнозирует Лукина.

В модели по "МГКЛ" понижена безрисковая ставка до 15,5% и повышены прогнозы финансовых показателей с учетом операционных итогов за 2024 год и планов по развитию. "В результате данных корректировок целевая цена увеличилась до 4,2 руб./акцию, рейтинг остался прежним - "покупать", - указывает эксперт инвестбанка. - Катализаторами выступают ожидаемая хорошая отчетность за 2024 год по МСФО (28 апреля) и успехи в реализации стратегии".

В качестве вероятных рисков аналитик выделяет ужесточение регулирования, сохранение высокой ключевой ставки длительное время и снижение предельной ставки по займам.

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