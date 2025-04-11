Рубль днем немного ускорил рост в паре с юанем на ожиданиях нормализации российско-американских отношений

Москва. 11 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного ускорил темпы роста на усилении надежд на нормализацию российско-американских отношений и начало отмены антироссийских санкций, а также продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,362 руб., что на 16,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 80 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 85,85 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 25 копеек, до 96,4 руб./EUR1.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречу в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Ранее в Кремле подтвердили, что Уиткофф прилетел в Россию, и пообещали сообщить, если состоится его встреча президентом РФ Владимиром Путиным. "Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ с Уиткоффом, Песков сказал: "Если будет - мы сообщим".

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

"Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной", - добавил президент США.

Торговый диапазон пары "юань-рубль" в границах 11,4-11,6 руб. за юань пока остается актуальным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает игнорировать весь глобальный негатив. В среду курс пары "юань-рубль" падал к нижней границе боковика 11,4-11,6 руб. за юань (от 20 марта), но серьезных попыток пробить ее не предпринял. Пока данный коридор остается актуальным, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - В пятницу ждем данные Банка России по платежному балансу за первый квартал. Стоит иметь в виду, что в дальнейшем основные показатели внешней торговли РФ могут ухудшаться как из-за сезонного снижения спроса на углеводороды, так и в результате падения цен на них. Это несет основную угрозу стабильности рубля".

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется ниже уровня в 11,6 руб. за юань по итогам текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Эксперты при этом отмечают в комментарии, что в дальнейшем сохраняется потенциал ослабления рубля.

Также аналитики полагают, что котировки нефти марки Brent могут закончить неделю у отметки $64 за баррель, но в дальнейшем остаются риски повторного временного ухода цены в сторону $60 за баррель.

Цены на нефть в пятницу стабилизировались около уровня закрытия предыдущей сессии, но завершают снижением вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,42 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,2%, до $60,2 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, в течение прошлой семидневки обе марки подешевели почти на 11%.

В пятницу цена Brent поднималась до $64,37 за баррель, WTI - до $61,09 за баррель, однако котировки развернулись вниз на новости о повышении Китаем пошлин для американских товаров.

Пекин увеличил пошлины для США до 125% с 84% в качестве ответной меры на объявленные ранее Вашингтоном шаги. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля, сообщило министерство финансов КНР. Ранее на этой неделе пошлины для Китая были увеличены и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Минфин КНР при этом дал понять, что дальнейшего подъема тарифов со стороны Китая не будет. Рыночного спроса на американские товары при таких пошлинах нет, и Пекин "не будет обращать внимание" на новое повышение тарифов Вашингтоном, если оно будет происходить, заявили в китайском Минфине.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и Китаем приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.