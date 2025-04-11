SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Татнефти

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии аналитиков.

Совет директоров эмитента рекомендовал итоговые дивиденды за четвертый квартал 2024 года в размере 43,1 руб./акцию с доходностью 6,6%.

"Итоговые дивиденды оказались выше нашего прогноза в 26 руб./акцию и соответствуют 85% накопленных денежных средств. К тому же общая сумма также немного превышает свободный денежный поток "Татнефти" за второе полугодие за вычетом промежуточных дивидендов. Таким образом, по итогам 2024 года компания выплатит 98,7 руб./акцию. Считаем эту новость однозначно позитивной", - отмечают эксперты инвестбанка.

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