"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 664 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целью 664 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: 553 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал отчет за I квартал 2025 года: выручка за первые три месяца выросла на 18,6% (г/г), составив 5,3 млрд рублей; выручка онлайн-продаж выросла на 47,9%. "Сильный отчет может выступить драйвером роста в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции оттолкнулись от локального уровня поддержки после сильного снижения. Идея на рост бумаги с целью 664 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 553 руб. риск на портфель составит 0,44%", - указывают в "Финаме".

Henderson - крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужские образы в сегменте "доступный люкс". Компания управляет 159 собственными магазинами, расположенными в 64 городах России.

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