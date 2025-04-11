"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций Henderson на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Эмитент объявил о повышении выручки на 24% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года. Основной фактор роста, отмечают эксперты инвесткомпании - расширение площадей и увеличение продаж на метр за счет переформатирования магазинов. Онлайн-продажи также остались одним из ключевых источников позитивной динамики (показатель повысился на 48% относительно марта 2024 года).

Цифры пока предварительные, детальные операционные показатели за месяц планируется раскрыть 29 апреля.

"Наш прогноз выручки по году уже предполагал, что замедление роста в феврале было скорее исключением. У нас позитивный взгляд на акции Henderson на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 3,4х и P/E 6,8x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год", - пишут аналитики "БКС МИ" в материале.

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