Нефтяной рынок может закрыть текущую неделю в плюсе - "Финам"

Нефтяной рынок обладает шансами на закрытие текущей недели в плюсе, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Технически в настоящее время началась консолидация цены в диапазоне $62,7-65,3 за баррель. Мы полагаем, что шансы для продвижения наверх все еще сохраняются, а это означает, что целью может стать уровень $67,3 за баррель", - пишет эксперт в комментарии.

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