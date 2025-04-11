"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Татнефти", Сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2024 год в размере 43,11 руб. на бумагу. Дивидендная доходность по привилегированным акциям, таким образом, составит 7%, отмечают эксперты. Выплаты за 2024 год могут достичь 98,7 руб. на акцию с доходностью 16%.

"Предложенные дивиденды выше оценки рынка в 33 руб. на акцию, и этот факт поддержит котировки "Татнефти" в ближайшие торговые сессии. Часть рынка полагала, что коэффициент дивидендных выплат окажется заметно ниже 75%, - пишут аналитики в обзоре. - Обратим внимание, что к выплате рекомендовано 97% свободного денежного потока за вычетом банковской деятельности. Следовательно, без изменения структуры капитала у дивидендов за 2025 год нет потенциала роста, особенно с учетом ухудшения нефтяных цен в текущем году. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента".

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