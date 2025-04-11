Рубль, вероятно, останется ниже 11,6 руб. за юань по итогам недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется ниже уровня в 11,6 руб. за юань по итогам текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты при этом отмечают в комментарии, что в дальнейшем сохраняется потенциал ослабления рубля.

Также аналитики полагают, что котировки нефти марки Brent могут закончить неделю у отметки $64 за баррель, но в дальнейшем остаются риски повторного временного ухода цены в сторону $60 за баррель.

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