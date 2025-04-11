Рубль утром растет в паре с юанем на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей

Москва. 11 апреля. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль растет на фоне повышения цен на нефть. Положительным фактором для рубля также выступает улучшение отношения инвесторов к рисковым активам после приостановки введения пошлин на импорт в США из ряда стран. Кроме того, участники рынка надеются на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,495 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,86 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

"Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной", - добавил президент США.

Цены на нефть усилили рост утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $63,76 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,77%, до $60,52 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. При этом для Китая пошлины были повышены, и как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.