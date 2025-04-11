Индекс RGBI может перейти к плавному росту на следующей неделе - ПСБ

Индекс RGBI может перейти к плавному подъему к уровню 108 пунктов на следующей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI четвертый день подряд консолидировался в диапазоне 106-107 пунктов, реагируя на волатильность внешних рынков, констатирует аналитик. В целом, полагает он, смягчение позиции США по торговым пошлинам позволяет рассчитывать на удержание данного уровня.

"Рассчитываем на следующей неделе на плавный рост индекса госбумаг к отметке 108 пунктов - предполагаем дальнейшую стабилизацию тарифной политики США. Кроме того, с приближением опорного заседания ЦБ РФ (25 апреля) будет нарастать спекулятивная игра на смягчение риторики регулятора (мы ожидаем сохранения неизменной позиции ЦБ в апреле), пишет Грицкевич в обзоре. - Вместе с тем мы сохраняем ожидания по началу снижения ключевой ставки и снижения геополитических рисков во втором полугодии, что поддерживает фундаментальную привлекательность облигаций с фиксированной ставкой (особенно в свете прошедшей коррекции)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.