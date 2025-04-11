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11 апреля 2025 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенным Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Кроме того, инвесторы будут следить за новостями на геополитическую тематику. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar. Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле. Вечером в среду президент США Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%. По словам директора Национального экономического совета США Кевина Хассетта, этот базовый уровень вряд ли опустится ниже 10%. "Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC.

При этом пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил ответные пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США. До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики в пятницу после уверенного роста накануне на новостях о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин, введенных ранее США. Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 3,54%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,76%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 1,1%.

Вместе с тем фондовый индекс Shanghai Composite к 8:28 мск прибавил 0,47%, гонконгский Hang Seng - 1,57%. Поддержку китайскому рынку оказывают внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями, а также сообщения о планах китайских лидеров рассмотреть экономические стимулы в ответ на введение пошлин со стороны США. Пекин также намерен обсудить укрепление сотрудничества с Евросоюзом. Кроме того, президент США Трамп в четверг заявил, что хотел бы заключить с Китаем соглашение по торговым вопросам, которое принесло бы пользу обеим странам.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64 за баррель, что на 1,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 3,3%, до $63,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 1,07%, до $60,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 3,7%, до $60,07 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 2%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%. Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,383 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,045 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 апреля вырос на 0,45% и составил 109,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,47%, поднявшись до 1028,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+2,53%), "АФК Система-1P-21" (+1,52%), "ГК Самолет БО-П11" (+1,13%) и "АФК Система-1Р-20" (+0,92%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-1,67%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,38%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Техно лизинг" установило ставки 1-60-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей на уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, в результате чего дюрация составит около 1,8 года. Компания 8 апреля провела сбор заявок на облигации. Техразмещение запланировано на 11 апреля.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-002P-08 и БО-002P-09 с привязкой к ключевой ставке совокупным объемом 30 млрд рублей. Срок обращения долговых бумаг - 1,9 года (690 дней) и 2,2 года (810 дней). Купоны по выпускам ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение облигаций запланировано на 22 апреля. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

МФК "Мани Мен" 21 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии БО-02-01 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 29,34% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го купонов. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-02 объемом 30 млрд рублей.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 41-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 11,06% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения долговых бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставки 2-120-го купонов зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 23% годовых. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 года. Ставка текущего квартального купона - 19% годовых, по выпуску 22 апреля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте - с 11 по 17 апреля включительно.

ООО "Иволга структурные продукты" 28 апреля выкупит по оферте до 100 тыс. 042 облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 21 апреля до 25 апреля. Компания завершила размещение выпуска 002-01 в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона - 20% годовых. В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций компании общим объемом 137,16 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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