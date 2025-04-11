Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в феврале;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в марте;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- встреча Еврогруппы;

- объем новых кредитов Китая в марте;

- индекс цен производителей США в марте;

- торговый баланс России в феврале;

- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель;

- индекс потребительских цен России за март;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock и Bank of New York Mellon.

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