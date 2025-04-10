Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2750 пунктов в пятницу -Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2750 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков.

"В четверг, 10 апреля, российский фондовый рынок открылся бурным ростом, активные покупки акций продолжались весь день, - отмечает эксперт в комментарии. - Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 4,4%, а долларовый РТС - на 5,7%. Президент США Дональд Трамп накануне вечером объявил о приостановке введенных им всего, как оказалось, на один день торговых пошлин на импорт из 75 стран, кроме Китая, для которого пошлины были повышены уже до 125%. Мировые финансовые рынки отреагировали на решение Трампа бурным ростом, а прошедшие сегодня переговоры между Россией и США в Стамбуле на уровне послов снова возродили у рынка надежду на восстановление российско-американских дипломатических и деловых отношений".

Лидером роста на фондовом рынке оказались акции "Фармсинтеза" (+6,1%), без новостей, но, возможно, в ожидании публикации годовой отчетности компании, считает аналитик. Лидерами понижения оказались акции строительной компании "ГК ПИК" (-6,5%), возможно, на новостях о снижении выдач ипотеки в РФ в марте.

"Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 2650-2750 пунктов. Наши ожидания по курсам доллара, евро и юаня к рублю на завтра: 83-85 руб., 93-95 руб. и 11,4-11,9 руб., соответственно", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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