"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка с целью 330 рублей за штуку, говорится в материале инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что после коррекции на рынке Сбер торгуется ниже 1.0х по P/BV. По оценкам менеджмента в 2025 году банк сможет показать рост сопоставимый с 2024 годом, при этом возврат на капитал ROE будет выше 22%. С учетом этого, эксперты ожидают, что по итогам года 1.0х по P/BV будет соответствовать примерно 330 руб. на акцию.

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