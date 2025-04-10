"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: "Лонг в акциях Т-Технологий"

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Т-Технологии" с целью 3500 рублей за штуку, говорится в материале инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что чистая прибыль эмитента выросла на 51% за 2024 год, достигнув 122 млрд рублей. "Т-Технологии" ставят амбициозные цели на 2025 год: рост чистой прибыли на 40% при ROE > 30%.

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