Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты отмечают, что, по данным "Тендерплан", госзакупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом "Оземпик", в 2024 году выросли на 28% к предыдущему году, до 2,3 млрд рублей. По данным RNC Pharma, в 2024 году россияне купили в 10,7 раза больше упаковок лекарств на основе семаглутида к предыдущему году - 1,7 млн штук.

"Промомед" ввел в оборот аналог "Оземпика" под брендом "Квинсента" в конце 2023 года. Предварительная выручка эмитента за 2024 год составила 21,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 33%, обращают внимание аналитики сервиса в комментарии.

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