"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 4600 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4600 рулей, сообщается в комментарии аналитиков.

Выручка компании достигла 1,1 трлн рублей, показав прирост в 37% г/г в 2024 году, а EBITDA выросла на 56% г/гдо 188,6 млрд рублей, отмечают эксперты. Прогноз на 2025 год предусматривает рост выручки более чем на 30% и увеличение EBITDA до не менее 250 млрд рублей.

"Яндекс" - лидер российского интернет-рынка, предлагающий широкий спектр сервисов, включая поисковую систему, навигацию, такси, электронную коммерцию и многое другое. Компания активно развивает новые направления бизнеса, такие как искусственный интеллект и беспилотные автомобили.

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