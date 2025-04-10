SberCIB рекомендует держать акции FESCO с прогнозной ценой 60 руб

SberCIB Investment Research рекомендует держать акции FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с прогнозной стоимостью на уровне 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты считают результаты эмитента за 2024 год по МСФО нейтральными, однако, по их мнению, стоит иметь в виду, что бизнес компании очень цикличный, поэтому динамика перевозок и тарифов за первое полугодие 2025 года сейчас важнее для инвесторов.

В первом квартале перевозки контейнеров по железным дорогам увеличились лишь на 0,6%, при этом тарифы на контейнерные перевозки в апреле 2025 года ниже на 20%, чем год назад, отмечают они.

Импорт из Китая в РФ за январь и февраль снизился год к году на 11%. Дело в том, говорится в материале аналитиков инвестбанка, что продажи автомобилей остановились - на складах автодилеров накопились большие запасы, а спрос на машины низкий: покупатели ждут снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года.

Эксперты SberCIB считают, что все это вместе с укреплением курса рубля не создает предпосылок для сильных результатов FESCO в первом полугодии текущего года.

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