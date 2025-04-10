Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Finance Global сохраняет целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Сбербанк опубликовал сильные результаты по РСБУ за январь-март 2025 года: чистая прибыль 1 квартале 2025 года выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года до 404,5 млрд руб. В марте текущего года Сбербанк увеличил чистую прибыль на 6,8% в годовом выражении до 137,2 млрд руб.

По мнению эксперта, это очень успешный результат по сравнению с динамикой чистой прибыли в марте 2024 года и 1 квартале 2024 года к аналогичному периоду 2023 года, когда чистая прибыль крупнейшего российского банка выросла всего на 3% и 4%, соответственно. "Но необходимо понимать, что в начале 2024 года на финансовые результаты Сбербанка и многих других российских банков влиял фактор расходов на создание резервы и эффект переоценки кредитов, в начале 2025 года влияние данного фактора на финансовый результат банка уменьшилось", - указывает Мильчакова.

В 1 квартале текущего года чистый процентный доход Сбербанка вырос в годовом выражении на 19,7% до 618,8 млрд руб. благодаря сильному росту операционных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает эксперт. При этом операционные расходы банка в 1 квартале выросли к аналогичному кварталу 2024 года на 21%. Рентабельность капитала Сбербанка в 1 квартале 2025 года достигла 22%, в марте - достигла 22,5%.

"Таким образом, исходя из отчета по РСБУ, можно сделать вывод, что 1 квартал 2025 года для Сбера оказался весьма успешным, особенно принимая во внимание высокие процентные ставки, сдерживающие рост спроса населения и бизнеса на кредиты. Мы сохраняем нашу целевую цену через год по обыкновенным акциям Сбербанка в 340 руб. за бумагу", - делает вывод стратег инвесткомпании.

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