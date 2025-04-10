"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Астры" до 480 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Группы Астра" с 610 рублей до 480 рублей за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой.

"Ожидаем замедления темпов роста и давления на рентабельность в 2025 году. Компания продолжит инвестировать в разработку и масштабирование, но рынок вряд ли будет расти прежними темпами. В 2026 году ситуация может измениться: эффект низкой базы и снижение ставок дадут новый импульс, - пишут эксперты. - Мы обновили нашу модель на базе годовых финансовых результатов эмитента и текущей конъюнктуры рынка".

Акции компании в настоящее время торгуются со следующими форвардными мультипликаторами (с учетом прогнозов на 2025 год), указывают Лазаричева и Седова: EV/EBITDAC - 14,2, P/NIC - 22,4. Это выше медианного значения среди российских ПО-провайдеров. Если ранее основным аргументом премии по отношению к другим компаниям были темпы роста выручки "Астры", то в текущих рыночных условиях динамика выручки сравнялась со средними значениями в секторе, отмечают аналитики брокера.

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