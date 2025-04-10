"Т-Инвестиции" снизили целевую цену акций IVA Technologies до 180 руб. за штуку с учетом финансовых результатов компании за 2024 год, сообщается в материале аналитиков брокера. Рекомендация сохранена на уровне "держать", потенциал роста на горизонте года - 13%.

Недавно IT-компания опубликовала финансовые результаты за 2024 год, которые эксперты брокера оценивают как слабые. Однако они пересмотрели прогнозы выручки компании и теперь ожидают, что по итогам 2025 года доходы IVA Technologies увеличатся на 24% г/г, а в 2026-м рост ускорится до 50% на фоне низкой базы для сравнения и при условии разворота рынка.

"Мы ожидаем, что в условиях ограниченных возможностей для роста компания сфокусируется на эффективности бизнеса и сможет постепенно восстановить рентабельность, - прогнозируют аналитики. - В среднесрочной перспективе ждем стабилизации маржинальности компании на уровне, близком к среднему для разработчиков ПО в России".

Драйверами роста, на взгляд стратегов, выступают:

- Развитие продуктовой линейки.

- Расширение клиентской базы.

- Экспансия бизнеса.

Сдерживающие факторы:

- Перенос ряда проектов на первое полугодие 2025-го. Именно по этой причине, по словам менеджмента, компания не смогла показать прогнозируемый уровень доходов.

- Сложная макроэкономическая конъюнктура, из-за которой заказчики сокращают бюджеты на IT.

- Риск возможного возвращения иностранных конкурентов. Это побуждает ряд потенциальных клиентов занимать выжидательную позицию.

- Высокий уровень конкуренции среди российских провайдеров средств корпоративной коммуникации.

"Согласно дивидендной политике, IVA Technologies планирует направлять на выплаты не менее 25% от скорректированной чистой прибыли при долговой нагрузке (чистый долг/EBITDA) ниже 2x, - напоминают аналитики брокера. - Мы полагаем, что по итогам 2024 года компания может выплатить 1,6 руб/акция. Дивидендная доходность такой выплаты к текущей цене - около 1%".

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