Рубль может задержаться на уровнях ниже 11,6 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Рубль может задержаться на уровнях ниже 11,6 руб./юань в четверг, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду укрепился на Мосбирже, но официальные курсы ЦБ показали ослабление российской валюты, - отмечают они в обзоре. - Пока локальный валютный рынок остается устойчивым к резким движениям на мировом рынке, но упавшие цены на сырье с временным лагом все же должны оказать эффект на рубль. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,51 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом CNY/RUB может в четверг задержаться ниже 11,60 руб./юань".

Нефтяные цены в среду существенно снижались, но вечером они резко выросли. На взгляд экспертов банка, отсрочка по введению тарифов США дает рынкам надежду на сохранение в моменте более сильного спроса на сырье. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $64,6/барр. Сейчас дальнейшую динамику черного золота будут определять действия по пошлинам между КНР и США. Дальнейшая эскалация "торговых войн" в этом разрезе рискует вновь толкнуть цены в сторону $62/барр., считают в банке.

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