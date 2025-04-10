Рубль, вероятно, продолжит укрепление к юаню на торгах в четверг - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к юаню на торгах в четверг, целевой диапазон составляет 11,3-11,6 руб. за юань, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Обстановка на мировых рынках в четверг утром остается в целом благоприятной. Полагаю, что в таких условиях рубль, отыгрывая в первую очередь фактор нефти, может продолжить тяготеть к укреплению, в отсутствие новых вводных по геополитике скорее сдержанному - для более уверенной реакции российской валюты на восстановление нефти котировкам марки Brent, по моим оценкам, нужно вернуться выше $70/баррель. Целевым на день по курсу юаня может выступить диапазон 11,3-11,6 руб." - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.