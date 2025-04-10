Индекс Мосбиржи попробует отскочить в диапазон 2800-2900п в четверг - ПСБ

Индекс МосБиржи, вероятно, снова попробует отскочить в диапазон 2800-2900 пунктов на торгах в четверг, волатильность останется повышенной, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы считаем, что резкий выкуп просадки в среду вечером на повышенных объемах говорит в пользу развития в четверг очередных попыток отскока индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2900 пунктов. Новостной фон, конечно, останется определяющим динамику, поэтому волатильность будет повышенной. Но эту ситуацию можно использовать для покупки на перспективу бумаг компаний со стабильным и финансово устойчивым бизнесом: например, "Транснефть", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Хэдхантер", Henderson", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.