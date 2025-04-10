Индекс RGBI может подняться в диапазон 107-108п в четверг - ПСБ

Индекс RGBI может подняться в диапазон 107-108 пунктов на торгах в четверг, волатильность сохранится, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Высокая волатильность на рынке госбумаг сохраняется, отражая динамику внешних рынков, констатирует эксперт. Так, в среду индекс RGBI после отскока вновь вернулся под уровень 106 пунктов. В четверг на смягчении тарифной политики США индекс госбумаг, вероятно, снова предпримет попытку вернуться в диапазон 107-108 пунктов, полагает Грицкевич.

Аукционы Минфина, учитывая негативную рыночную конъюнктуру, ожидаемо прошли слабо, обращает внимание эксперт ПСБ - 8-летний выпуск ОФЗ-ПД был размещен на 7 млрд руб.; аукцион по ОФЗ-ИН был признан несостоявшемся.

"Данные по недельной инфляции на 7 апреля (в годовом выражении остается выше 10-10,3%), а также ускорение корпоративного кредитования Сбербанка в марте (рост портфеля кредитов юрлиц составил 1%) пока настраивают на сохранение жесткого сигнала ЦБ РФ в апреле. Вместе с тем вероятность реализации рискового сценария ЦБ из-за внешних шоков, на наш взгляд, пока остается низкой", - пишет аналитик банка в обзоре.

"Мы сохраняем ожидания по началу снижения ключевой ставки и снижения геополитических рисков во втором полугодии, что поддерживает привлекательность облигаций с фиксированной ставкой после наблюдаемого снижения котировок", - указывает Грицкевич.

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