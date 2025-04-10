Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая за март;

- индекс потребительских цен США за март;

- выступления представителей ФРС;

- Китай вводит 84%-ные пошлины на весь импорт из США, также вводятся ограничения на поставки редкоземельных металлов;

- переговоры РФ и США по украинскому вопросу.

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