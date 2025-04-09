Вероятно постепенное ослабление рубля на горизонте до конца 2025г - "БКС МИ"

Вероятно постепенное ослабление рубля на горизонте до конца текущего года в результате ухудшение глобальной конъюнктуры и увеличения спроса на валюту, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Кононова.

"На наш взгляд, в апреле курс рубля начнет медленно разворачиваться. В конце апреля продажи валюты останутся повышенными на фоне квартальных налогов, а спрос на импорт еще полностью не восстановится. В мае начнутся сезонные покупки валюты для оплаты туристических поездок россиян за рубеж. Постепенно возрастет импорт на фоне распродажи складских запасов и сократится экспортная валютная выручка из-за падения цен на сырьевые товары", - пишет эксперт.

"Во II квартале ожидаем возвращение курса в диапазон 90-95 руб./$1, а к концу 2025 года - постепенное ослабление до 101 руб./$1. Стоимость российской валюты будет снижаться во II полугодии на фоне рост спроса на импорт: экономика оживится, когда ЦБ РФ к концу года опустит ставку до 16-17%. Если экономика будет замедляться быстрее ожиданий регулятора, то мы допускаем более агрессивное снижение ставки", - указывает Кононов в обзоре.

По мнению эксперта, на горизонте года рубль должен ослабнуть к юаню в результате увеличения спроса на валюту и снижения экспортных доходов. Ослабление, отмечает он, будет как за счет снижения курса рубля, так и за счет некоторого роста курса юаня.

"Мы полагаем, что рост курса евро к рублю будет одним из самых больших, поскольку ослабление рубля будет сопровождаться укреплением евро из-за изменения потоков капитала на геополитики", - обращает внимание Кононов.

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