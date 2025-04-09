"АКБФ" сохраняет прогнозную цену "обычки" Сбербанка на уровне 436,57 руб., "префов" - 419,28 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 436,57 руб. (потенциал роста составляет 52%) за штуку и 419,28 руб. (потенциал роста составляет 47%) за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает повышенный в конце прошлого года для бумаг российского финансового сегмента 30%-ный дисконт-поправку на риски вложений", - отмечают эксперты.

"Рентабельность капитала в январе-марте 2025 года выросла до 22,6% против 22,0% годом ранее. Этот показатель превышает целевой уровень менеджмента (22%), заложенный и в наших оценках справедливой стоимости эмитента, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, сократились на 68,5% (до 64,8 млрд руб.) - значительно ниже наших ожиданий. Тем не менее банк указывает, что существенное влияние на снижение расходов оказало укрепление курса рубля. Мы сохраняем годовой прогноз резервирования на уровне 455 млрд руб."

"Наши прогнозы остаются без изменений: прирост активов по итогам 2025 года ожидается на уровне 10%, по итогам 2026 года - 13%. Прогноз чистой прибыли Сбербанка на 2025 год сохраняется на уровне 1 627 млрд руб. Ожидаемый уровень дивидендных выплат - 34,98 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, что соответствует рыночному консенсус-прогнозу", - говорится в обзоре экспертов.

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