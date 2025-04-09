"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 376,7 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленная отчетность эмитента за первые три месяца 2025 года по РСБУ вновь выглядит достаточно позитивно. Отметим, что в конце апреля Сбербанк представит результаты за первый квартал года по МСФО, которые, по всей видимости, также окажутся неплохими, и объявит дивиденды за прошлый год", - указывает эксперт.

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