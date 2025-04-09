Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на текущую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Несмотря на существенные изменения на мировом валютном рынке и снижение цен на нефть, динамика рубля остается стабильной, - пишет эксперт. - К концу недели курс доллара стабилизировался вблизи отметки 84,5 руб., юаня - 11,5 руб. Вероятно, для рубля более значимыми остаются действия компаний экспортеров и импортеров на внутреннем валютном рынке, а также, возможно, в некоторой степени нерезидентов. В свою очередь, на ожидания российского бизнеса и иностранных инвесторов может влиять неопределенность по поводу развития геополитической ситуации.

Кроме того, сохраняется высокая разница между процентными ставками по рублевым и валютным активам., подчеркивает аналитик. В условиях высоких процентных ставок по рублевым кредитам низкие ставки по валютным сбережениям могут стимулировать российские компании возвращать больше иностранной валюты в периметр финансовой системы РФ и переводить ее в рубли.

"При этом Банк России поддерживает умеренный уровень жесткости в комментариях, напоминая о возможности повышения ключевой ставки в случае, если траектория инфляции не будет соответствовать достижению цели в 4% г/г в 2026 году, - отмечает Ващелюк. - Последние данные по недельной инфляции показывают, что темпы роста цен пока остаются неустойчивыми и повышенными даже в условиях крепкого рубля. В результате можно ожидать, что Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля".

На текущей неделе при отсутствии существенных изменений в геополитике курс доллара, вероятно, останется в коридоре 82-86 руб., юаня - в диапазоне 11,2-11,8 руб., прогнозирует аналитик.

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