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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Селигдара на уровне "держать"
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09 апреля 2025 года 11:44
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Селигдара на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Селигдара" на уровне "держать" на фоне ожидаемо слабого отчета компании на 4К24 и 2024 год по МСФО, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. Согласно опубликованной отчетности, при более высокой, чем в 2023 году, средней цене на золото, но уменьшении объема его реализации годовая выручка выросла всего на 6% г/г до 59 млрд руб., EBITDA - на 27% г/г до 24 млрд руб. Чистый убыток увеличился до 13 млрд руб. из-за переоценки долга в золоте, чистый долг по итогам года достиг 76 млрд руб. (+65% г/г. "Мы расцениваем представленную отчетность как нейтральную для котировок акций" Селигдара", по которым сохраняем рейтинг "держать", так как практически весь потенциал роста, связанный с подорожанием золота, нивелируется большим долгом, номинированным в том же металле ("золотые" облигации и кредиты в золоте). В секторе золотодобычи считаем акции ЮГК и "Полюса" более привлекательными в настоящий момент", - отмечает эксперт инвестбанка. Последний прогноз "Селигдара" предполагает, что производство золота в 2025 году останется примерно на уровне прошлого года (7,6 т), подчеркивает Смолин. Совет директоров рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2024 год что, на взгляд аналитика, связано с чистым убытком. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕЛИГДАР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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