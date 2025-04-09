Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне продолжающегося падения цен на нефть

Москва. 9 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7155 руб. (+9,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль продолжит постепенно ослабевать до 90 за доллар, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рубль продолжает проявлять завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть, - отмечают эксперты. - В "Обзоре рисков финансовых рынков" Банк России объясняет такую устойчивость торговым профицитом, высоким спросом на рублевые активы и падением индекса доллара США. Тем не менее чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились с $12,4 млрд в феврале до $10,2 млрд в марте на фоне негативной динамики цен на нефть, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Мы по-прежнему ожидаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать в направлении 90 за доллар США".

Цены на нефть продолжают снижаться утром в среду после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск падает на 2,5%, до $61,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 2,7%, до $57,97 за баррель.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.

Накануне Белый дом подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

Дополнительное давление на котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.