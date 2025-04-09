Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций АЛРОСА

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"По словам руководителя "АЛРОСА" П. Маринычева, львиная доля дивидендов за 2024 год с учетом промежуточных, уже выплачена. Тем самым он, на наш взгляд, подтверждает, что компания, скорее всего, не выплатит дивиденды за 2П24, когда "АЛРОСА" получила чистый убыток по МСФО в 18 млрд рублей", - отмечает эксперт инвестбанка Дмитрий Смолин.

О каком-то изменении ситуации к лучшему на рынке алмазов, на взгляд аналитика, можно судить по динамике индекса IDEX, который за первую неделю апреля приподнялся на 2% и дошел до 96,3%, хотя по-прежнему находится на 10% ниже по сравнению со значением годом ранее и на 1% выше точки, в которой начал этот год.

"На наш взгляд, о полноценном развороте на рынке алмазов говорить еще рано, так как импорт алмазов в Индию, на которую приходится 90% мировой огранки, продолжает снижаться (-49% г/г в феврале). Важными факторами станут масштаб и скорость восстановления рынка - это отдельная история, которую довольно сложно прогнозировать", - делает вывод Смолин.

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