Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2650п - "Финам"

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2650 пунктов при отсутствии позитивных сигналов, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Российский рынок акций остается под давлением внешней геополитики и внутренней бюджетной статистики, - отмечает эксперт в комментарии. - Инвесторы внимательно следят за развивающимся торговым конфликтом США-КНР и за реакцией на сегодняшние макроданные из России. При отсутствии позитивных сигналов можно ожидать сохранения турбулентности и возможного теста уровня поддержки 2650 пунктов по индексу Мосбиржи. Ближайшие уровни сопротивления: 2680 - 2700 пунктов".

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