Рубль продолжит постепенно ослабевать до 90 руб./$1 - "Цифра брокер"

Рубль продолжит постепенно ослабевать до 90 руб./$1 , говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рубль продолжает проявлять завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть, - отмечают эксперты. - В "Обзоре рисков финансовых рынков" Банк России объясняет такую устойчивость торговым профицитом, высоким спросом на рублевые активы и падением индекса доллара США. Тем не менее чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились с $12,4 млрд в феврале до $10,2 млрд в марте на фоне негативной динамики цен на нефть, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Мы по-прежнему ожидаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать в направлении 90 руб. за доллар США".

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