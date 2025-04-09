Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2600-2800 пунктов - ПСБ

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2600-2800 пунктов, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ ЕвгенияЛоктюхова.

Индекс Мосбиржи во вторник вновь чутко реагировал на колебания внешнего фона: попытки сформировать базу для отскока и приблизиться к отметке 2800 пунктов оказались неудачными, отмечает эксперт. На вечерней сессии индекс растерял все внутридневные приобретения и завершил день снижением на 2,4% после сообщений о неуступчивости КНР в части ответных тарифов и решения США поднять импортные пошлины на китайские товары до 104%, усилившего опасения в отношении торговых отношений США и Китая и сомнения глобальных инвесторов в смягчении Штатами тарифов и в отношении других стран.

"Учитывая слабость конъюнктуры мировых рынков по состоянию на утро и откат котировок нефти марки Brent к отметке $60/барр., индекс Мосбиржи может в среду продолжить удерживаться, несмотря на заметную перепроданность, в диапазоне 2600-2800 пунктов, формируемом с конца прошлой недели. Рассчитываем на новые попытки восстановления, успешность которых, впрочем, по-прежнему зависит от новостного фона", - прогнозирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.