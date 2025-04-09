Повышенная волатильность на рынке ОФЗ сохранится в среду - ПСБ

Повышенная волатильность на рынке ОФЗ будет сохраняться в среду, однако фундаментально текущие уровни интересны для осторожных покупок, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI во вторник предпринял попытку отскока обратно к отметке 107 пунктов, закрывшись чуть ниже данного значения (106,87п), - констатирует эксперт. - Ожидаем, что на рынке сохранится повышенная волатильность. Так, с одной стороны, тарифная политика США грозит существенным давлением на нефтяные котировки, с другой - локальные факторы для госбумаг остаются умеренно позитивными: диалог РФ-США продолжается, а инфляционные факторы остаются купированными".

Существует риск для индекса по снижению в зону 103-104 пунктов, однако, на взгляд Грицкевича, основная часть коррекции рынком ОФЗ уже пройдена, а уход ниже, вероятно, будет краткосрочным. С учетом данного риска можно говорить лишь об осторожном постепенном возобновлении покупок ОФЗ-ПД на данных уровнях.

"На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры Минфин после продолжительной паузы вместе с относительно коротким 8-летним выпуском ОФЗ-ПД предложил к размещению сегодня инфляционный линкер серии 52005. При сохранении жесткой ДКП ЦБ не ожидаем увидеть заметный спрос на ОФЗ-ИН", - отмечает аналитик в комментарии.

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