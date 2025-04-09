Стоимость нефти может временно восстановиться - Freedom Finance Global

Стоимость нефти может временно восстановиться, но в долгосрочной перспективе останется под давлением, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Давление на нефтяные цены оказали новые пошлины Дональда Трампа, так как они в перспективе разгонят глобальную инфляцию и снизят темпы роста мирового ВВП, что приведет к падению спроса на энергоресурсы и другие товары и сырье, - отмечает эксперт в комментарии. - Их стоимость уже начала снижаться, не дожидаясь замедления глобальной экономики".

По мнению Чернова, тенденция может оказаться временной, так как очень похоже, что Трамп, повышая пошлины, таким образом "торгуется" для достижения более прибыльных условий сделок по внешнеторговым отношениям. Уже более 70 стран попросило его о переговорах, и похоже, что с некоторыми из них компромисс будет найден, считает аналитик.

Например, американский президент настаивает на резком увеличении экспорта энергоресурсов из США в ЕС, чтобы устранить торговый дефицит с ними в $350 млрд в год, и представители ЕС уже дают согласие на этот шаг для еще большего снижения зависимости от России. Поэтому уже на текущей неделе стоимость нефти может начать восстанавливаться и вырасти до $67-68 за баррель, считает Чернов, особенно если продолжит поступать информация о возможном снижении тарифов для отдельных стран.

"Однако в более долгосрочной перспективе в текущем году мы не видим стоимость нефти марки Brent выше $70, так как усиливается эскалация торговой войны между США и Китаем, что может привести к существенному замедлению темпов роста экономик обеих стран, - прогнозирует стратег инвесткомапнии. - Так как Пекин является самым крупным мировым импортером нефти, то снижение темпов роста ВВП и как следствие, спроса на энергоресурсы в стране, окажут ещё большее давление на мировые цены. Поэтому, если Китай не договорится с США о деэскалации торговой войны и снижении тарифов, то стоимость Brent в текущем году может опуститься до $50-60 за баррель".

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