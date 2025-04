Фондовые рынки в минусе, нефть продолжает дешеветь

Рынок акций США упал, Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд. Азиатские акции в основном падают, японский Nikkei 225 теряет 4,5%. Нефть продолжает падение, Brent торгуется у $60,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд в связи с сохраняющейся обеспокоенностью инвесторов возможными последствиями вводимых Вашингтоном пошлин на импорт.

Рынок открылся ростом благодаря надеждам на то, что США начнут переговоры с торговыми партнерами, в результате которых пошлины могут быть снижены. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах.

Однако подъем оказался недолгим, рынок развернулся вниз после подтверждения Белым домом решимости президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Инвесторам необходимо видеть больше стабильности в торговой политике, чтобы подъем рынка мог быть устойчивым, отмечает главный инвестиционный директор Brave Eagle Wealth Management Роберт Руджирелло.

"Должна быть определенная устойчивость, что-то такое, что позволит корпорациям принимать долгосрочные решения о распределении капитала. У них должна быть уверенность в последовательности политики", - цитирует эксперта CNBC.

Аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. полагают, что спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический "медвежий" тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике.

Эксперты BofA Global Research и Oppenheimer Asset Management понизили прогнозы для индекса S&P 500 на конец текущего года из-за рисков разрастания глобальной торговой войны. Прогноз BofA ухудшен до 5600 пунктов с 6666 пунктов, Oppenheimer - до 5950 пунктов с 7100 пунктов.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подешевевшие на 5%. Их стоимость упала на 23% за последние четыре сессии, в результате чего Microsoft Corp. (SPB: MSFT) обошла Apple по капитализации, вернув себе первое место среди крупнейших компаний мира. Бумаги Microsoft во вторник снизились в цене на 0,9%.

Резко подешевели также акции Nike Inc. (SPB: NKE) (-4,2%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3,3%), Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,8%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,6%).

Уверенный рост по итогам торгов показали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+5,4%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+1,2%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,1%).

Капитализация Broadcom (SPB: AVGO) Inc., анонсировавшей в понедельник программу обратного выкупа акций на $10 млрд, увеличилась на 1,2%.

Рыночная стоимость CVS Health Corp. (SPB: CVS) выросла на 5,9%. Компания, владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna, объявила о назначении на должность главного финансового директора с 21 апреля Брайана Ньюмана, ранее занимавшего аналогичный пост в United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. CVS Health рассчитывает, что ее показатели в 2025 году будут на уровне текущих прогнозов или выше них.

Цена акций Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) упала на 8,6%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сообщил, что еще в четвертом квартале прошлого года начал поиск нового CEO, который заменит Йохена Цейтца, планирующего покинуть свой пост в 2025 году.

Бумаги Alcoa (SPB: AA) Inc. подешевели на 8,2% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками BofA до "продавать" с "покупать". Эксперты также понизили прогнозную цену акций на 55%, до $26 с $58.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 320,01 пункта (0,84%) и составил 37645,59 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 79,48 пункта (1,57%) - до 4982,77 пункта.

Nasdaq Composite упал на 335,35 пункта (2,15%), составив 15267,91 пункта.

Рынки акций большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах в среду вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне на фоне введения масштабных пошлин Вашингтоном.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%.

Во вторник власти США подтвердили намерение наряду с другими зеркальными тарифами ввести со среды дополнительные пошлины для Китая в размере 50%. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

Аналитики Citigroup тем временем ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,7%, ссылаясь на растущие внешние риски, а рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов шести банков КНР на "стабильный" с "негативного".

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги AIA Group, дешевеющие на 6,2%.

Рыночная стоимость Lenovo уменьшается на 5,7%, WuXi AppTec - на 5,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 5,1%, Sands China - на 5%.

Между тем капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,5%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 3%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 2,4%, Longfor Group Holdings - на 2,2%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 4,5%.

В среду США вводят 24%-е пошлины на японские товары и 25%-е сборы на импорт автомобилей.

Американский президент Дональд Трамп говорил, что Токио направляет в Штаты делегацию для торговых переговоров. Тем временем японский премьер-министр Сигэру Исиба сообщил, что в ходе телефонного разговора попросил Трампа пересмотреть тарифную политику.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Disco Corp. (-9,9%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma уменьшается на 9,8%, Advantest и Lasertec - на 9,6%, Konica Minolta - на 9,2%.

Цена бумаг Japan Steel Works увеличивается на 3,3%, West Japan Railway - на 1,7%, Nisshin Seifun Group - на 1,1%, KDDI - на 0,8%, Nichirei - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1,9%.

В среду власти Южной Кореи пообещали принять экстренные меры для поддержки автомобильной отрасли в ответ на американские пошлины, включая финансовую поддержку автопроизводителей, снижение налогов и субсидии, направленные на стимулирование внутреннего спроса.

Кроме того, южнокорейское правительство обещает активнее двигаться в направлении переговоров с США.

Между тем уровень безработицы в Южной Корее в марте вырос до 2,9% с 2,7% месяцем ранее, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Котировки бумаг Hyundai Motor и Samsung Electronics снижаются на 0,4%, Korean Air Lines - на 2,2%, Posco - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,9%.

В отношении товаров из Австралии будут действовать минимальные пошлины Вашингтона в размере 10%. При этом Трамп особенно заинтересован в блокировке ввоза австралийской говядины на фоне давних ограничений Канберры на импорт говядины из США, пишет Trading Economics.

Капитализация BHP уменьшилась на 3,9%, Rio Tinto - на 5%.

Цены на нефть резко снижаются утром в среду после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск падает на $2,6 (4,14%), до $60,22 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,39 (2,16%), до $62,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $2,71 (4,55%), до $56,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,12 (1,85%), до $59,58 за баррель.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.

Накануне Белый дом подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

Дополнительное давление на котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

"Эскалация в плане пошлин продолжает ухудшать прогнозы роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Признаков деэскалации пока не видно, и риски смещены в сторону дальнейшего снижения котировок".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.